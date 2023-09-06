Российские добровольцы передавали Украине пленных из РФ – Юсов

Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус передавали Украине российских военнопленных, захваченных во время рейдов на территории Российской Федерации. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус продолжают выполнять боевые задачи на линии разграничения, уничтожать врага и работать вместе с украинскими силами безопасности и обороны.

"Это – боевые подразделения, имеющие значительные достижения. К сожалению, имеют и потери. Однако они продолжают помогать украинцам уничтожать врага и защищать нашу землю" , – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Юсов также отметил, что информация о передаче этими формированиями российских военнопленных в обменный фонд Украины соответствует действительности.

"Мы не комментируем цифры, но это не одиночные случаи, когда РДК и Легион "Свобода России" брали в плен российских военных" , - добавил он.

Как сообщалось, в мае на территории Белгородской области начались эпизодические боевые действия, ответственность за которые взяли на себя Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус. Некоторое время сообщалось об успешных рейдах российских добровольцев по территории РФ. Представители соответствующих формирований заявляли, что захватывали в плен российских военных и передавали их в обменный фонд Украины.