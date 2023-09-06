Госсекретарь США и министр иностранных дел Польши обсудили Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау перед визитом американского чиновника в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал глава польского МИД.

По словам Рау, они обсудили американско-польское сотрудничество в сдерживании российского империализма, поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии, и усиление потенциала сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса.

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений" , – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Уже в Киеве госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.