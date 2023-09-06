Россияне обстреляли Константиновку, 16 погибших и много раненых – Зеленский
Днем 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Погибли не менее 16 человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"К настоящему времени артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти" , - написал президент.
"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность" , - добавил Зеленский.