Украинцам выплатили первый миллиард за поврежденное жилье – Минвосстановления

По программе компенсаций за поврежденное боевыми действиями жилье "Восстановление" было выплачено первый миллиард гривен.﻿ Об этом заявили в Минвосстановления, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что выплаты по программе получили уже 12 146 украинцев, обратившихся за помощью. Им перевели более миллиарда гривен для ремонта поврежденных российскими обстрелами квартир и домов.

В общей сложности заявления на получение помощи от государства подали более 41 тысячи человек. Больше всего - с тех территорий, которые находились под оккупацией или расположены вблизи границы с РФ.

Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам такие общины:

Харьковская – 7 тысяч заявлений;

Ирпенская – 3 тысяч заявлений;

Изюмская – 1,6 тысяч заявлений;

Николаевская – 1,3 тысяч заявлений;

Балаклейская – 1,3 тысяч заявлений.

Вицепремьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что процесс - от подачи информационного сообщения до безналичного расчета - максимально цифровизированный.

Алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления прописан в Постановлении и ограничен чек-листом с указанной стоимостью работ и стройматериалов. В случае проблемных вопросов заявитель всегда может обратиться в Правительственный контактный центр 1545.

"И среди массива звонков не было ни одного – о несправедливости или неправомерности. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше" , – отметил министр.

Более трети (35%) из тех, кто принял участие в программе єВідновлення – это люди, которым за 60. Старшие получатели помощи – три женщины, которым исполнилось 97 лет из Киевской и Николаевской областей.

75% всех денег были израсходованы на строительные материалы в небольших местных магазинах, строительные работы также заказаны у физических лиц-предпринимателей.