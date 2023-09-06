Румыния усилит защиту своего воздушного пространства после последних атак России на украинские порты на Дунае и падения "Шахедов" с румынской стороны, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии Digi24 сказал представитель Министерства обороны Румынии Константин Спыну.

Представитель сообщил, что министр Анджел Тылвар поехал в районы над Дунаем, граничащие с Украиной, и повторил его заявление о том, что специалисты нашли там "фрагменты, которые могут быть частями дрона". Вместе с главой Минобороны туда отправились командующий воздушных сил и начальник штаба обороны Румынии.

"Следственные группы Министерства национальной обороны, которые обследовали этот район несколько дней, вечером сообщили о серии фрагментов, которые могут быть элементами дрона... Следователи собрали эти доказательства, начаты лабораторные исследования. Мы с точностью установим их происхождение... и публично сообщим выводы", – рассказал спикер.

По его словам, потенциально это могут быть или последствия российской атаки на Измаил три дня назад, или более давних.

"Предпринимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которых требует ситуация. Определены конкретные меры для усиления технических возможностей, мониторинга ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", – добавил Спыну.

Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

Румынская сторона фактически отрицала инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.

В феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.