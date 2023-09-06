Шольц назвал ультраправую партию АдГ "отрядом разрушителей" страны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в том, что та угрожает уничтожить процветание страны, сообщает Европейская правда.

Он заявил во время дебатов в Бундестаге относительно предложенного его правительством бюджета, сообщает DPA.

По его словам, ультраправая партия работает над "бессмысленным разрушением благосостояния" в Германии.

"Подавляющее большинство граждан знает, что самопровозглашенная "альтернатива" – это на самом деле отряд разрушителей нашей страны", – заявил Шольц.

Канцлер добавил, что АдГ хочет демонтировать Евросоюз несмотря на то, что процветание Германии тесно связано с ее членством в ЕС. В то же время, добавил он, его стремление как канцлера заключается в том, чтобы вести Германию в правильном направлении, идти на "смелые компромиссы" и делать "практическую работу для страны".

"Таким образом, мы можем противостоять тем, кто хочет получить политическую выгоду от запугивания или сценариев упадка", – резюмировал Шольц.

В последние месяцы АдГ стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом.

Согласно одному из опросов, почти две трети граждан Германии заявили, что хотели бы видеть во главе страны новое правительство.