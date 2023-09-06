Умеров сделал заявление после назначения министром обороны

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал свое назначение, сообщает Новое время.

В среду, 6 сентября, Умеров написал в Facebook, что новая должность — одновременно вызов для него и обязанность «как гражданина и достойного сына своего народа».

"Наша главная цель — победа. Сделаю все от себя возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека. Тех, кто, к сожалению, временно в плену — обязательно вернем. Всех — детей, военнопленных, политзаключенных, гражданских. Вернем нормальную и достойную жизнь в украинские города, которые, к сожалению, временно оккупированы. Мы знаем, что люди там ждут нас. Потому что это наши люди и наши территории" , — подчеркнул он.

Новый министр отметил, что сопротивление одного человека — это сопротивление всей страны, а за каждым защитником стоит 42 миллиона украинцев и министерство, которое «сделает все для защиты и обеспечения всех наших людей». Он добавил, что украинцы, их жизнь и достоинство являются наивысшей ценностью и приоритетом правительства.

«Украина сегодня — свободные люди свободного мира, которые защищают фундаментальные ценности демократии и прав человека. Мы воюем за это! И наш план — победа! Без оттенков и обсуждений. Слава Украине!» — закончил Умеров.

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны 6 сентября. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022 года руководил Фондом госимущества.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.

В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — сооснователь и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.