Глава Минобороны Румынии объяснил ситуацию с найденными обломками дрона

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар выступил с разъяснением по поводу обломков беспилотника, найденных в среду на территории страны неподалеку от мест, где РФ атаковала юг Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Antena 3.

По словам главы румынского оборонного ведомства, пока неизвестно, когда обломки российского беспилотника упали в районе села Плауру и связаны ли они с атакой, о которой заявила украинская сторона в начале этой недели.

Тылвар рассказал, что во вторник он проинформировал президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что на территории страны не находили никаких частей беспилотников.

Однако вечером того же дня румынские военно-морские силы, по его словам, обнаружили металлические обломки возле села Плауру, граничащего с Измаилом в Одесской области.

После этого на месте происшествия начались следственные действия, добавил министр.

"Вчера вечером наши подразделения обнаружили обломки, которые могут быть связаны с беспилотным оборудованием. Они отобрали эти образцы и проводят их анализ", – отметил Тылвар.

Румынский министр добавил, что первые выводы об отсутствии обломков дронов базировались на данных его ведомства, о чем он впоследствии проинформировал президента Йоханниса.

Ранее в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.

До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.

Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

Румынская сторона фактически отрицала инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.