В РДК заявили, что убили сотрудника ФСБ и ранили еще 10 человек во время рейда

Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, заявил о рейде в приграничной полосе, во время которого пострадали сотрудники российской Федеральной службы безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РДК в Telegram.

"Представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены".

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