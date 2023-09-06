Россияне обвиняют украинскую ПВО в убийстве людей на рынке в Константиновке

Российские войска сегодня, 6 сентября, нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего было убито много людей. Пропагандисты спешно начали обвинять в этом "украинскую ПВО", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Российские пропагандисты не замедлили с реакцией - они подло и цинично обвинили в ударе Украину. Мол, работала украинская ПВО, но ракета полетела по непредсказуемой траектории или сбила что-то в небе прямо на рынок" , - говорится в сообщении.

Фото: Пример пропаганды России (facebook.com/StratcomCentreUA)

Отмечается, что такую лживую версию выдвинули приспешники Кремля Владимир Соловьев и Владислав Поздняков.

Такое случается не впервые

Отмечается, что подобным образом пропагандисты пытались "защитить" российскую армию после удара по жилому дому в Днепре 14 января. Похожий нарратив подхватили и другие пропагандистские Telegram-каналы.

"Однако никаких доказательств того, что в десятках жертв виновата именно украинская ПВО, они не предоставляют. И неудивительно, ведь по мирным украинцам ударила именно российская ракета" , - добавили в Центре.

Обстрел Константиновки

Российские оккупанты сегодня обстреляли Константиновку. В результате сегодняшней атаки погибли 16 человек, еще 31 ранены.

По предварительным данным администрации, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.