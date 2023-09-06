Зеленский назвал условие подписания закона про е-декларации

Президент Владимир Зеленский примет решение относительно закона о возвращении декларирования после консультаций, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал журналистам со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два" , – сказал заявил Зеленский, не исключив вето.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла главный закон о возвращении декларирования чиновников. Однако ключевая правка была отклонена. Она предполагала незамедлительное открытие Реестра электронных деклараций чиновников.