Зеленский назвал условие подписания закона про е-декларации
Президент Владимир Зеленский примет решение относительно закона о возвращении декларирования после консультаций, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал журналистам со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два", – сказал заявил Зеленский, не исключив вето.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла главный закон о возвращении декларирования чиновников. Однако ключевая правка была отклонена. Она предполагала незамедлительное открытие Реестра электронных деклараций чиновников.