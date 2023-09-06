Украина призвала мир отреагировать на антисемитские высказывания Путина
Международное сообщество должно осудить антисемитские высказывания президента России Владимира Путина в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Израиле.
"Призываем мир решительно осудить антисемитские заявления российского президента", — подчеркнули в дипведомстве.
Украинские дипломаты отметили, что президент РФ неоднократно обращает внимание на этническое происхождение Владимира Зеленского. А это является "очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит".
"Израильское правительство должно понимать, что Путин своими жесткими словами против президента Зеленского лишь еще раз доказывает, почему Израиль должен поддерживать Украину и президента Зеленского в это тяжелое время", — отметили в диппредставительстве.
Напомним, 5 сентября в комментарии пропагандистского телеканала ВГТРК российский диктатор Владимир Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины. Спикер МИД Олег Николенко ответил на упреки российского диктатора.