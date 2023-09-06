Зеленский рассказал, о чем договорился с премьером Дании
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подняли вопрос 12-го пакета поддержки в сфере обороны, сообщает Деловая столица.
Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции.
"В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для F-16. У украинских военных задача — как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны", — заявил президент.
Как отметил президент, стороны также подняли вопрос расширения возможностей тренировки украинских воинов и ускорения интеграции современных истребителей в защиту Украины.
В частности Украина, со своей стороны, благодарна за оборудование по разминированию и подготовку украинских специалистов.
"У нас есть договоренности о локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями", — сказал Зеленский.
По словам президента, Украина приглашает Данию и ее компании принять участие в Форуме оборонных индустрий, который запланирован на эту осень.
Владимир Зеленский добавил, что он обсудил с премьер-министром Метте Фредериксен регулярные удары России по морским портам Украины, а именно возможности защиты инфраструктуры.
"9 сентября именно в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине. Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей", — отметил он.
Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде.