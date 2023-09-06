Зеленский рассказал, о чем договорился с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подняли вопрос 12-го пакета поддержки в сфере обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции.

"В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для F-16. У украинских военных задача — как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны" , — заявил президент.

Как отметил президент, стороны также подняли вопрос расширения возможностей тренировки украинских воинов и ускорения интеграции современных истребителей в защиту Украины.

В частности Украина, со своей стороны, благодарна за оборудование по разминированию и подготовку украинских специалистов.

"У нас есть договоренности о локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями" , — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина приглашает Данию и ее компании принять участие в Форуме оборонных индустрий, который запланирован на эту осень.

Владимир Зеленский добавил, что он обсудил с премьер-министром Метте Фредериксен регулярные удары России по морским портам Украины, а именно возможности защиты инфраструктуры.

"9 сентября именно в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине. Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей" , — отметил он.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде.