Евросоюз отреагировал на российский обстрел Константиновки в Донецкой области, в результате которого погибли 17 человек, еще 32 были ранены, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Сегодняшний отвратительный и варварский ракетный обстрел рынка в Константиновке унес жизни по меньшей мере 16 человек, в том числе ребенка, и ранил десятки других", – отметил Стано.

Он указал, что атака по Константиновке стала следствием эскалации в течение последних месяцев атак дронами и ракетами по всей Украине.

"Это происходит в дополнение к ежедневным неизбирательным обстрелам и бомбардировкам Россией вблизи линии фронта, приводящим к сотням жертв среди гражданского населения. ЕС решительно осуждает эти нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно прекратить свою антигуманную и незаконную агрессию", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Стано также напомнил о систематических российских ударах по югу Украины, что демонстрирует, как Россия "углубляет глобальный кризис продовольственной безопасности своей незаконной агрессивной войной против Украины", а также демонстрирует российскую логику увеличения своих экономических доходов за счет Украины, сознательно подвергая опасности миллионы наиболее уязвимых людей по всему миру.

"Умышленные нападения на гражданских лиц являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности", – добавил он.

Днем 6 сентября российские войска ударили по Центральному рынку города. Владимир Зеленский опубликовал видео удара и отметил, что оккупанты ударили артиллерией.

По последним данным, жертвами российского удара стали 17 человек, еще 32 были ранены.