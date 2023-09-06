Зеленский призвал пять стран ЕС не блокировать экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед участниками саммита Триморья в Бухаресте и, в частности, призвал отказаться от дальнейшего блокирования экспорта украинского зерна, сообщает Европейская правда.

Заявление украинского президента приводит Digi24.

Зеленский напомнил, что Россия систематически наносит удары по украинским портам на юге, разрушая инфраструктуру и уничтожая запасы зерна.

"В конце концов, это жестокая агрессия против всех, в том числе и против европейцев. Последствия ощущаются везде. Украина против дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна, поскольку нам нужно, чтобы эта продукция экспортировалась, потому что нам нужны средства... Речь идет о выживании в условиях российского террора", – сказал он.Украинский президент обратился к лидерам Болгарии, Словакии, Польши и Венгрии, отметив, что "любые ограничения украинского экспорта только добавляют страданий и разрушений, вызванных российской агрессией".

Зеленский сказал, что "фундаментом Европейского экономического союза является свободная торговля и невмешательство в свободную конкуренцию".

"Мы не можем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний... Украина борется за выживание наших европейских ценностей, которые мы отстаиваем на поле боя...Мы боремся за Украину, и если нам придется бороться за основы европейских принципов, мы будем это делать. Если нам придется бороться в арбитраже, мы будем это делать, но мы надеемся, что единство будет сохранено и что она победит", – подчеркнул он.

Ранее комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинской агропродукции в пять стран Евросоюза.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Действие запрета, который распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, заканчивается 15 сентября.