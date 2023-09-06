США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, пакет, стоимость которого оценивается в 175 миллионов долларов будет содержать:

оборудование для систем противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

81-мм минометные системы и боеприпасы;

120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;

тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;

боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.

Это уже 46-й пакет помощи, которую администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.