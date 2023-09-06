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Франция предоставила Украине более 150 беспилотников Delair

Франция предоставила Украине более 150 беспилотников Delair
Фото: president.gov.ua

Франция предоставила Украине более 150 беспилотников Delair, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Конкретный пример приверженности Франции поддержке Украины со стороны Delair и ее генерального директора: более 150 дронов, выбранных Украиной, профинансированных Францией и уже доставленных", — сообщил министр.

Как сообщалось, Франция будет тренировать украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16.

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