Франция предоставила Украине более 150 беспилотников Delair
Франция предоставила Украине более 150 беспилотников Delair, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Конкретный пример приверженности Франции поддержке Украины со стороны Delair и ее генерального директора: более 150 дронов, выбранных Украиной, профинансированных Францией и уже доставленных", — сообщил министр.
Как сообщалось, Франция будет тренировать украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16.