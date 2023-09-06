Евросоюз и G7 подвергли критике проект декларации G20 по Украине от Индии

Страны Европейского Союза и "Группы семи" подвергли критике проект декларации саммита "Большой двадцати" по Украине, который предоставила Индия, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил высокопоставленный европейский чиновник, добавив, что проект резолюции должен "получить продолжение" со ссылкой на CNN.

Про его словам, проект резолюции "недостаточен для G7, Европейского Союза и наших членов, потому что он не заходит достаточно далеко". Обсуждение проекта формулировки, который должен быть подписан лидерами G20 в Нью-Дели, "было очень трудными переговорами".

"Будем ли мы делать заявление, мы не можем сказать сейчас, поскольку переговоры продолжаются" , — добавил чиновник.

"Трудность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались вернуть формулировку, которую мы использовали на Бали" , — сказал чиновник, имея в виду прошлогодний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим полномасштабное вторжение России в Украину.

С точки зрения Евросоюза, заявил чиновник, даже если все страны не придут к согласию в этом году, "если нам удастся добиться соотношения 19 против одного, это будет нечто". ЕС ожидает "отражения нашей позиции" в окончательном тексте.

Отмечается, что с момента масштабного вторжения РФ Индия является крупнейшей демократией, которая выбрала нейтральную позицию. В Нью-Дели отказались осудить нападение в различных резолюциях ООН. Кроме того, Индия подорвала западные санкции, увеличив закупки российской нефти, угля и удобрений. Индия также поддерживает тесные связи с Западом – особенно с США – поскольку она пытается помешать подъему Китая.

Саммит G20 пройдет в Индии 9-10 сентября.