Кулеба назвал три приоритета Украины на Генассамблее ООН в этом году

Украина определила три приоритетных вопроса, которые будет поднимать в рамках Генассамблеи ООН, которая состоится уже в этом месяце, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.

"Генассамблея ООН будет традиционно насыщенной и напряженной" , - сказал Кулеба.

По словам министра, Украина уже определила приоритеты, среди них, в частности:

привлечение новых стран к реализации формулы мира и осуществление следующих шагов на пути к проведению глобального саммита формулы мира,

вопрос экспорта украинского зерна на мировые рынки,

двусторонние встречи, на которых будет проговорен вопрос о новом вооружении и новых пакетах поддержки Украины.

"И еще будет сотня разных вопросов, как это бывает на Генассамблее" , - добавил он.

Генассамблея ООН

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на возобновление контроля за своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии.

Зеленский заявил, что Украина привлекает самый широкий круг партнеров для реализации формулы мира.