ISW: ВСУ оттеснили окупантов с позиций к югу от Бахмута
Украинские войска продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении и в Запорожье, а российская армия испытывает острую нехватку шин для военной техники. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По данным Института, на Запорожье украинские военные добились успехов в западной части Запорожской области по состоянию на 6 сентября
На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового, а также Генштаб Украины заявил, что украинские силы добились успехов на направлении Роботино.
Кроме того, украинские и российские источники сообщают, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с проблемами поставок. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов 6 сентября сообщил, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Это не позволит России пополнить свои запасы до уровня 2022 года. Юсов сообщил, что России трудно получить современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а серый импорт и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.
Российские источники также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины для военной техники, жизненно важной для боевых действий на передовой. Это усложнит передвижение колесных транспортных средств в болоте, во время дождя и гололеда.
Ключевые выводы ISW за 6 сентября
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском и западном направлениях Запорожской области и по состоянию на 6 сентября добились успехов в западной части Запорожской области.
- Украинские и российские источники сообщают, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с нарастающими проблемами замены основных поставок в дополнение к известным проблемам с восстановлением запасов высокоточного оружия.
- Российские войска нанесли большой удар ракетами и беспилотниками по Украине в ночь с 5 на 6 сентября.
- Российские источники продолжают предполагать текущую роль и будущее уволенного связанного с "Вагнером" генерала армии Сергея Суровикина, бывшего командующего Воздушно-космическими силами России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев 6 сентября объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области и 6 сентября продвинулись на отдельных участках.
- Украинские войска 6 сентября вели наступательные действия, по меньшей мере, на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.
- Российские власти продолжают усилия по криптомобилизации на фоне продолжающихся слухов о новой волне общей мобилизации.
- Украинские отчеты свидетельствуют о том, что российские и оккупационные власти продолжают пытаться усилить социальный контроль в оккупированной Украине путем подавления проукраинских материалов в оккупированных школах.