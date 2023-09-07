ISW: ВСУ оттеснили окупантов с позиций к югу от Бахмута

Украинские войска продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении и в Запорожье, а российская армия испытывает острую нехватку шин для военной техники.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По данным Института, на Запорожье украинские военные добились успехов в западной части Запорожской области по состоянию на 6 сентября

На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового, а также Генштаб Украины заявил, что украинские силы добились успехов на направлении Роботино.

Кроме того, украинские и российские источники сообщают, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с проблемами поставок. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов 6 сентября сообщил, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Это не позволит России пополнить свои запасы до уровня 2022 года. Юсов сообщил, что России трудно получить современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а серый импорт и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.

Российские источники также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины для военной техники, жизненно важной для боевых действий на передовой. Это усложнит передвижение колесных транспортных средств в болоте, во время дождя и гололеда.

Ключевые выводы ISW за 6 сентября