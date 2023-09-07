Атака на Одесскую область: повреждена припортовая инфраструктура и элеватор

В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.﻿﻿ Об этом заявил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

"В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание" , – говорится в сообщении.

Кипер добавил, что пострадал один гражданский человек: "Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги" .

Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Работают соответствующие службы.