ПВО ночью сбила 25 ударных беспилотников – Воздушные силы

В ночь на 7 сентября россияне атаковали Сумскую и Одесскую несколькими группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила 25 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники запускали с северного, юго-восточного и южного направлений – Курск и Приморско-Ахтарск, РФ и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Всего воздушные силы зафиксировали пуски 33 "Шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области.