ПВО ночью сбила 25 ударных беспилотников – Воздушные силы
В ночь на 7 сентября россияне атаковали Сумскую и Одесскую несколькими группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила 25 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Беспилотники запускали с северного, юго-восточного и южного направлений – Курск и Приморско-Ахтарск, РФ и мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Всего воздушные силы зафиксировали пуски 33 "Шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области.
"По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-136/131", - сообщили в командовании.