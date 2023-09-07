В Нацбанке оценили темпы роста зарплат в Украине

Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат в частном секторе происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.﻿ Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (сентябрь 2023 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

"Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной" , - считают в НБУ.

Согласно опросу Института экономических исследований и политических консультаций, в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении. Лишь 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% - не определились.

Рынок труда

По данным НБУ, в августе экономику поддерживали активные полевые работы по уборке более высокого, чем в прошлом, урожая ранних зерновых и масличных. Бюджетное финансирование по восстановлению инфраструктуры и оборонные заказы стимулировали строительные работы и оживление в промышленности. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.

"Количество вакансий и далее росло, что частично связано с сезонностью. В то же время количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации" , - говорится в обзоре.

Впрочем, опросы свидетельствовали о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда - 38% респондентов, опрошенных ИЭД в июле отметили нехватку квалифицированных работников (в апреле их было 31%).

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.