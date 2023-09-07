Украинские военные уничтожили более 600 оккупантов и 5 РСЗО – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 37 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили: