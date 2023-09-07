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Украинские военные уничтожили более 600 оккупантов и 5 РСЗО – Генштаб

Украинские военные уничтожили более 600 оккупантов и 5 РСЗО – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 37 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 266 900 (+610) человек,
  • танков – 4 506 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 703 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 5 722 (+37) ед,
  • РСЗО – 753 (+5) ед,
  • средств ПВО – 506 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 541 (+22) ед,
  • крылатых ракет – 1 455 (+8) ед,
  • кораблей/катеров – 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 217 (+27) ед,
  • специальной техники – 859 (+7) ед.

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