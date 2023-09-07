Украинские военные уничтожили более 600 оккупантов и 5 РСЗО – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 37 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, а также другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 266 900 (+610) человек,
- танков – 4 506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 8 703 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 5 722 (+37) ед,
- РСЗО – 753 (+5) ед,
- средств ПВО – 506 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 541 (+22) ед,
- крылатых ракет – 1 455 (+8) ед,
- кораблей/катеров – 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 217 (+27) ед,
- специальной техники – 859 (+7) ед.