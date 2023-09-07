В Совбезе ООН обсудят российские "выборы" на оккупированных территориях

Совбез ООН обсудит в пятницу ситуацию на временно оккупированных территориях Украины в связи с попыткой России провести в захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей так называемые местные выборы, сообщает Укринформ.

Заседание инициировали партнеры Украины в Совбезе, где в сентябре председательствует Албания, консультировавшаяся с украинской делегацией.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.