Генштаб: ВСУ закрепляются возле Роботиного и Вербового на Мелитопольском направлении

Силы обороны Украины имели успех на Мелитопольском направлении в районах южнее села Роботино и западнее села Вербовое. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. На Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех в районах южнее Роботиного и западнее Вербового. Воины закрепляются на достигнутых рубежах" , - сказал он.

Ковалев отметил, что на Бахмутском направлении Вооруженные силы продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, также закрепляются на достигнутых рубежах. По словам спикера, украинские военные продолжают сдерживать врага на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.