Украинцы снова могут регистрировать бизнес на Google Maps

Google снова разрешил украинским предпринимателям регистрировать бизнес в Google Maps и пользоваться Google Business.﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Новое время.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

В Минцифры договорились с Google, что позволило снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и тому подобное.