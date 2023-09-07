Украинцы снова могут регистрировать бизнес на Google Maps
Google снова разрешил украинским предпринимателям регистрировать бизнес в Google Maps и пользоваться Google Business. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Новое время.
В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
В Минцифры договорились с Google, что позволило снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и тому подобное.
"Украинский бизнес имеет действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов. Спасибо Google за взвешенное и справедливое решение. Оно поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства", — написал Федоров.