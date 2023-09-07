Вероятные обломки "Шахеда" в Румынии: как отреагировали в НАТО

В Североатлантическом альянсе отреагировали на сообщение Бухареста о найденных над Дунаем фрагментах, которые могут быть остатками российского "Шахеда", сообщает Европейская правда.

"Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией" , – прокомментировали в НАТО.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии. Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент.

Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и их передали на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".