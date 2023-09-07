В британской разведке рассказали, как РФ распространяет свое телевидение на оккупированном Донбассе

Британская разведка обратила внимание, что 4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) открыла донецкую франшизу и начала вещание на непризнанную международным сообществом "Донецкую Народную Республику" ("ДНР"), сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 7 сентября.

"Жители подконтрольной России части Донецкой области в Украине теперь получают русскоязычные местные выпуски новостей от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций" , – говорится в обзоре.

Местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "Россия 1" и дают российский взгляд на войну. Это часть более широких усилий России, направленных на установление длительного контроля над этим регионом, отмечает британская разведка.

Сообщается, что до 2014 года на ныне аннексированных территориях свободно транслировались русскоязычные теле- и радиостанции, базирующиеся в Украине.

Подконтрольные правительству "ДНР" и ориентированные на него вещатели также ретранслировали российские общенациональные программы новостей в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

"Организация вещания ВГТРК в Донецке длилась более года, поскольку сначала ее анонсировали на 2022 год. Это почти наверняка было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов" , – говорится в обзоре.

Те, кто симпатизирует "ДНР" и имеет необходимые навыки, вероятно, были завезены из Крыма, Луганска и других регионов.

"Несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории через интернет. Там, где действуют российские фильтрационные ограничения, аудитория использует VPN или другие технологии активного обхода" , – утверждают в Минобороны Британии.

Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, скорее всего, не имеют ограничений, добавляют в ведомстве.