Оккупанты за сутки обстреляли 10 областей Украины – данные ОВА

За сутки армия РФ совершила атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 9.00 четверга, 7 сентября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области в сутки враг совершил 10 обстрелов из гранатометов и минометов Новгород-Северского и Корюковского районов.

В Сумской области ночью и утром россияне обстреливали Краснопольскую, Великописаревскую, Новослободскую, Середино-Будскую общины. В Середино-Будской общине повреждены шесть частных жилых домов.

Вчера в течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Свеская, Эсманская общины. В Путивльской общине зафиксирован обстрел из РСЗО, пуск с вертолета ракет типа "НАР". Поврежден частный жилой дом. По Новослободской общине войска РФ выпустили 14 мин. Поврежден частный жилой дом и ЛЭП.

В Днепропетровской области ночью агрессоры били по Никополю из тяжелой артиллерии. Мировскую общину и Никополь вчера утром находились под огнем вражеской артиллерии. К вечеру россияне атаковали Никополь с беспилотника. Повреждены 5 частных домов.

В Запорожской области враг нанес 99 ударов по 31 населенному пункту. 82 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Воздвижовки, Роботиного, Затишье, Ольговского, Степного, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел.

Зафиксировано пять ракетных ударов по Запорожью, Михаилу-Лукашеву и Таврическому, пять авиаударов по Орехову и Малой Токмачке, семь атак БПЛА по Железнодорожному, Малиновке, Лобковому и Пятихаткам.

В результате артиллерийского обстрела Степногорска погиб 68-летний мужчина, ранения получил мужчина в возрасте 70 лет. Во время артобстрела Преображенки был травмирован 34-летний мужчина. От ракетного удара по Таврическому пострадали женщины 64 и 85 лет. Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковского района. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ветеринарному Харьковскому району, Амбарне Купянского района, Гатище, Варваровка Чугуевского района. На Купянском направлении российская армия нанесла авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки и Крахмального. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодязному, Кисловке, Купянску и Берестову. Враг с боевого вертолета обстрелял Казачью Лопань Харьковского района. Повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки.

В результате обстрелов из артиллерии села Синельниково Чугуевского района повреждены три дома, хозяйственные постройки.

Из-за обстрела Глушковки Купянского района с ранением госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний мужчина. В районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве взорвались два лесника в возрасте 25 и 29 лет и были госпитализированы. Возле села Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве взорвался мужчина в возрасте 59 лет и был госпитализирован.

В Луганской области захватчики обстреляли Грековку, безуспешно пытались атаковать вблизи Новогоровки. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке, артиллерийских — по Невскому и Белогоровке. За сутки россияне совершили 145 обстрелов Луганской области, выпустили 532 снаряда.

В Донецкой области под огнем находились Константиновка (жилой сектор, рынок "Юбилейный"), Авдеевка, Курахово, Северск, Торецк, Большая Новоселка, Бердичи, Богоявленка, Дружба, Ласточкино, Новоукраинка, Тихоновка, Шахтерское. Повреждены 15 жилых домов (из них один многоквартирный), ЛЭП, 20 торговых павильонов, аптека, гараж, четыре автомобиля, здание банка, газовая труба. В Донецкой области за сутки 17 погибших, 28 раненых.

В Николаевской области ночью и утром зафиксированы артиллерийские удары по Очакову. Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

Юг Одесской области в течение трех часов российские войска атаковали ударными беспилотниками. В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

По Херсонской области захватчики совершили 68 обстрелов, выпустили 239 снарядов, из них по Херсону - четыре обстрела (24 снаряда). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов, территорию и здание завода в Херсоне. Жертв и пострадавших посреди гражданского населения нет.