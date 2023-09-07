Спрос на электромобили в Украине за год вырос более чем в 2,5 раза

В августе украинцы купили 3841 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом. По сравнению с июлем 2023 г., спрос на электромобили вырос на 11%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Основную часть зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили – 3764 шт. Среди них новых – 684, подержанных – 3080 машин. Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 автомобиля.

Топ-5 новых электромобилей на рынке в августе:

Volkswagen ID.4 – 275 ед.; Volkswagen ID.6 – 58 ед.; Audi Q8 e-tron – 40 ед.; Toyota BZ4X – 39 ед.; Honda E – 34 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 505 ед.; Volkswagen e-Golf – 422 ед.; Tesla Model 3 – 361 ед.; Tesla Model Y – 218 ед.; Renault Zoe – 183 ед.

Всего с начала 2023 свою первую регистрацию в Украине прошли почти 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.