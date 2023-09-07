Данилов о выборах: Украина проигрывает, как только агитаторы зайдут в окопы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет войну против России, если проведет выборы во время боев. Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1", сообщает Лига.net.

По его словам, сейчас Украину начинают призывать проводить выборы во время полномасштабной войны.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого" , — сказал Данилов.

Он также упомянул переселенцев, которые находятся за границей.