NYT: США готовят новую партию кассетных снарядов для Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует в скором времени передать Украине новую партию кассетных снарядов после успешного применения их на поле боя против российских захватчиков. Об этом пишет The New York Times, сообщает Укринформ.

По словам американских чиновников, сейчас, спустя два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первую партию кассетных боеприпасов в Украину, администрация Байдена планирует послать их еще больше и планирует это сделать в скором времени.

Один чиновник заявил, что именно кассетные снаряды были ключевым фактором для того, чтобы помочь Украине сохранить темп контрнаступления, которое ее войска недавно набрали на южном фронте против российских войск.

По словам украинских военных, предоставленные США кассетные боеприпасы были мощным дополнением к ряду оружия, которое Запад направил Украине для контрнаступления, и необходимой заменой их запасам 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Американские чиновники отмечают, что после их передачи украинские военные использовали кассетные снаряды для нанесения ударов по скоплениям российских войск, артиллерийским системам, противовоздушной обороне, складам боеприпасов, радиолокационных станциях и транспортным средствам.

Отмечается, что официальные лица США не раскрывают, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию для Украины из сотен тысяч, имеющихся у Пентагона.