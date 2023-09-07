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Оккупанты обстреляли Запорожский район, вероятно, баллистикой – ОВА

Оккупанты обстреляли Запорожский район, вероятно, баллистикой – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Российские войска ударили по Запорожскому району, по предварительной информации, баллистическим вооружением.﻿﻿ Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, сообщает Украинская правда.

"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", – сообщил он.

Последняя воздушная тревога в Запорожской области длилась час и 8 минут, отбой прозвучал в 11:14.

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