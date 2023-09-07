Оккупанты обстреляли Запорожский район, вероятно, баллистикой – ОВА
Российские войска ударили по Запорожскому району, по предварительной информации, баллистическим вооружением. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, сообщает Украинская правда.
"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", – сообщил он.
Последняя воздушная тревога в Запорожской области длилась час и 8 минут, отбой прозвучал в 11:14.