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Зеленский присвоил Буданову новое звание в День разведки

Зеленский присвоил Буданову новое звание в День разведки
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.﻿﻿ Об этом говорится в указе главы государства от 7 сентября, сообщает Украинская правда.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в тексте указа.﻿

Напомним, 7 сентября в Украине отмечается День военной разведки.

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