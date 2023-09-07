Зеленский присвоил Буданову новое звание в День разведки
Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Об этом говорится в указе главы государства от 7 сентября, сообщает Украинская правда.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в тексте указа.
Напомним, 7 сентября в Украине отмечается День военной разведки.