Столтенберг заявил о прогрессе контрнаступления ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска смогли прорвать российскую оборону и добились прогресса в контрнаступлении, сообщает Европейская правда.

Об этом Столтенберг сказал, выступая перед европарламентариями, его цитирует AFP.

Столтенберг отметил, что когда Россия начала свое вторжение, ее армия считалась второй сильнейшей в мире: "Сейчас российская армия является второй сильнейшей в Украине" .

"Украинцы постепенно набирают силу, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку" , – сказал он законодателям.

"Это трудные бои, но украинские силы смогли прорвать оборонительные линии российских войск, и они продвигаются вперед" , – отметил Столтенберг.

Он отметил значительную заминированность, усложняющую продвижение Вооруженных сил Украины.

"Но украинцы решили начать наступление, потому что они собираются освободить свою землю, и они делают успехи. Возможно, не так быстро, как мы надеялись, но постепенно продвигаются вперед, примерно по 100 метров в день" , - сказал генсек.

"Вряд ли в любой войне мы увидим только победы той стороны, которую мы поддерживаем. Будут и плохие, и хорошие дни. Мы должны быть с Украиной не только в хорошие времена, но и в плохие" , - подчеркнул он.

По словам генсека, "мы поддерживаем их, когда они побеждают и когда они проиграют, мы с Украиной".