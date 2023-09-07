Столтенберг заявил о прогрессе контрнаступления ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска смогли прорвать российскую оборону и добились прогресса в контрнаступлении, сообщает Европейская правда.
Об этом Столтенберг сказал, выступая перед европарламентариями, его цитирует AFP.
Столтенберг отметил, что когда Россия начала свое вторжение, ее армия считалась второй сильнейшей в мире:
"Сейчас российская армия является второй сильнейшей в Украине".
"Украинцы постепенно набирают силу, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку", – сказал он законодателям.
"Это трудные бои, но украинские силы смогли прорвать оборонительные линии российских войск, и они продвигаются вперед", – отметил Столтенберг.
Он отметил значительную заминированность, усложняющую продвижение Вооруженных сил Украины.
"Но украинцы решили начать наступление, потому что они собираются освободить свою землю, и они делают успехи. Возможно, не так быстро, как мы надеялись, но постепенно продвигаются вперед, примерно по 100 метров в день", - сказал генсек.
"Вряд ли в любой войне мы увидим только победы той стороны, которую мы поддерживаем. Будут и плохие, и хорошие дни. Мы должны быть с Украиной не только в хорошие времена, но и в плохие", - подчеркнул он.
По словам генсека, "мы поддерживаем их, когда они побеждают и когда они проиграют, мы с Украиной".