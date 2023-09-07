На авиабазе "вагнеровцев" в Мали нашли три "Байрактора" – СМИ

На бывшей военной базе террористической "Группы Вагнера" в африканском Мали обнаружили три беспилотника турецкого производства Bayraktar. Фото публикует российское медиа The Insider, сообщает Лига.net.

Беспилотники находятся на территории аэропорта в Севаре близ города Мопти, он использовался как военная база "вагнеровцев" в этой стране, утверждает росСМИ.

Малийские государственные СМИ подтверждали покупку правительством двух Bayraktar TB-2, но новые фото показывают, что их больше и они размещены в аэропорту, который использовали террористы "Вагнера" как временную военную базу, отмечает медиа.

В апреле этого года эта база была атакована исламскими боевиками, пишет The Insider.

СМИ ссылается на метаданные фото, они свидетельствуют, что те были сняты 30 августа, кадры сняты с вертолета.

Это произошло через неделю после того, как самолет главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина был сбит в небе недалеко от Твери.

Источники внутри бывшей террористической "группы Вагнера" сообщили росСМИ, что контроль над военной базой в Севаре был передан представителям Министерства обороны РФ.