Умеров назвал пять приоритетов на посту министра обороны
Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров очертил пять приоритетов работы министерства, сообщает Укринформ.
"Пять приоритетов в министерстве: военноцентричность, военный - наивысшая ценность; формирование субъектности министерства; усиление и расширение международной коалиции: новые коалиции, новые союзники, расширение географии; нулевая толерантность к коррупции и диджитализация; развитие украинского ВПК", - отметил он.
Умеров добавил, что должны сделать все, чтобы приблизить победу.
Он отметил, что возглавить Минобороны для него – это "большая честь".