Украина предложила Турции восстановить "зерновой коридор" без РФ – посол

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, окончательного ответа пока нет. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь, сообщает Укринформ.

"Предложение о работе ("зернового коридора" - ред.) без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли (с зерном - ред.) уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь" , - сказал дипломат.

В этом контексте он напомнил, что и в рамках "зерновой инициативы" довольно часты были случаи, когда Россия ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к тому или иному украинскому порту. Кроме того, было ограничение на перечень продукции, которую можно было экспортировать с территории Украины.

По словам Боднара, поскольку нет никаких экспортных ограничений по украинской продукции для судов, которые проходят по этому гуманитарному коридору, такой альтернативный вариант может быть одним из основных для урегулирования ситуации.

В то же время, посол отметил, что в настоящее время продолжается коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы выработать согласованные позиции.