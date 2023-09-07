Блинкену на Киевщине показали оружие и подарили крымское вино

Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего визита в Украину, 7 сентября, посетил пограничников в Киевской области, сообщает Новое время.

Как пишет CNN, он приехал на объект Государственной пограничной службы. Там Блинкену должны были показать предоставленную американцами помощь — подземное укрытие, бронетехнику и беспилотники.

Агентство Reuters рассказало, что госсекретарю США подарили бутылку крымского вина его года рождения. Также он оставил свою подпись на флаге Украины.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Накануне Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объявил о выделении более миллиарда долларов помощи и заявил о "значительном прогрессе" в контрнаступлении ВСУ. Также Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые включает американские снаряды с обедненным ураном.