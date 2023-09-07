Пограничники подняли флаг над селами в "серой зоне" на Харьковщине
Украинские пограничники подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области. Населённые пункты находятся в так называемой "серой зоне" на границе с Россией. Об этом заявили в МВД Украины.
"Бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи", - говорится в сообщении.
Как пояснили в МВД, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".
"После деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли флаг Украины", - объяснили военные.