ЕС потребует от ОАЭ прекратить незаконную торговлю с Россией – СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилит давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в Россию.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Фон дер Ляйен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби в четверг. По данным источников агентства, она попросит шейха проявлять больше сотрудничества и конструктивности, когда дело доходит до решения проблемы обхода санкций.

ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ в качестве первого шага взяли на себя обязательство предоставлять больше своих торговых данных, источники. Эту тему уже поднимал посланник ЕС по санкциям, который недавно посетил страну.

Ворота для экспорта на территорию России

ОАЭ - одна из нескольких стран, в которых за последние 18 месяцев наблюдался резкий рост импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Союзники Украины запретили отправку многих из них в Россию из-за использования в военных целях.

ОАЭ стали ключевым направлением для российских туристов, деловых людей и тех, кто покидает свою страну после вторжения в Украину в феврале прошлого года. Российские инвестиции в рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби резко возросли.

По данным базирующегося в Женеве агентства Trade Data Monitor, в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года ЕС экспортировал в ОАЭ подпадающие под санкции товары с военным применением на сумму 1,8 млрд долларов. Это означает увеличение на 55% экспорта полупроводников, радионавигационных устройств и других товаров, которые необходимы России для ее ракет, беспилотников и других систем вооружения.

Приоритетом ЕС является борьба со списком из примерно 30 так называемых боевых предметов, которые были обнаружены в российском оружии в Украине или необходимы для его производства.

Блок считает, что реакция ОАЭ пока разочаровывает, говорят источники. ЕС также стремится обеспечить, чтобы ОАЭ не использовались каналом для проникновения запрещенных российских товаров в Европу, добавили люди.

ЕС уже ввел санкции против нескольких организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской военной машины. В июне блок принял новый инструмент, который позволит государствам-членам запретить экспорт ключевых товаров компаниям и, в конечном итоге, странам, которые, как считается, помогают России обойти санкции. Этот инструмент, скорее всего, будет реализован, если дипломатические усилия потерпят неудачу.