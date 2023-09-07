На Купянском направлении оккупанты формируют "ударный кулак" – спикер ВСУ

Российские силы формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотни тысяч военных. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает Радио Свобода.

"Они действуют по стандартному плану – сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а потом просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и на других направлениях.

Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирование и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой выдающейся роли, которую имело раньше" , - сказал Евлаш, отвечая на вопрос о том , известна ли Вооруженным Силам Украины стратегия армии России по подготовке штурма на Купянском направлении.

По его словам, сейчас идет технологическая война, в частности, война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск отпор можно дать даже такому количеству людей. Что касается техники, то с ней у российских сил, по словам Евлаша, есть сложности.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подведение танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию окупантов" , – добавил он.

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