В Украине не планируют увеличивать налоги в 2024 году – Минфин

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны" , - сказал министр.

Марченко подтвердил, что по налогу на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить "военный" НДФЛ (по выплатам в секторе обороны - военных и правоохранителей), который сейчас направляется в местные бюджеты. И направить его в общий фонд государственного бюджета в сектор безопасности и обороны.

"То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны" , - пояснил министр.

По его словам, по этому вопросу продолжается дискуссия.