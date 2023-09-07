Польский генерал: Запад должен больше помогать Украине

Запад должен сделать больше для помощи Украине, противодействующей агрессии РФ, и не дать россиянам время. Украина должна победить в этой войне, другой вариант даже нельзя допускать. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак, сообщает Укринформ.

"По моему мнению, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, на взаимное уничтожение. Это война за ресурсы, у россиян есть другие стандарты потерь, по отношению к резервистам, по поводу очередных танков с 60-х годов прошлого века, которые они направляют на фронт. Они коррумпируют целый мир, чтобы получать технологии, которых им не хватает. Это несопоставимо с тем, что делаем мы" , - подчеркнул Анджейчак.

По его убеждению, Украина не может позволить себе долгую войну, поскольку стране не хватит людей, чтобы ее вести, а затем отстраивать Украину.

"Мы это полностью осознаем. Принятие миллионов украинцев за границей, выходивших из-под огня, что было важно с моральной точки зрения, а также возобновление контроля над страной – это первая фаза. Но мы должны создать условия, чтобы украинцы возвращались домой. Поэтому Украина должна победить, мы вообще не должны допускать другой вариант" , – заявил генерал.

Начальник Генштаба ВС Польши подчеркнул, что Украина должна победить, поскольку в случае потери Украины будет потеряна также и Беларусь.