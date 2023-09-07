В ЕС продолжают искать компромиссное решение для агроэкспорта из Украины

Страны ЕС продолжают поиски решения, которое удовлетворило бы страны-соседки Украины и позволило бы дальше помогать Украине экспортировать зерновые в условиях, когда путь через Черное море почти перекрыт из-за российской блокады. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер, сообщает Европейская правда.

Пресс-секретаря спросили о встрече в начале этой недели, где обсуждали ситуацию с зерном.

"Решений не принимали. В рамках координационной платформы, которая последний раз встречалась в последний вторник, обсуждались различные возможные варианты того, как улучшить транзит зерна. Однако конкретных решений не было, дискуссии еще продолжаются" , – ответила пресс-секретарь.

"С одной стороны, нам надо поддержать Украину, которая испытывает агрессию со стороны России, и надо как-то вывозить украинское зерно на экспорт. С другой стороны, есть логистические трудности в пяти соседних странах... Нам нужно найти лучшее возможное решение, чтобы и продолжить поддерживать Украину, и устранить эти проблемы" , – отметила Феррер.

Она добавила, что на встрече присутствовали не только страны-соседки Украины.

"Мы пригласили также балтийские государства и Хорватию, потому что они предлагают альтернативные пути. И не исключено, что в дальнейшем присоединятся еще другие страны-члены" , – сказала пресс-секретарь.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, рапсовых семян и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, по меньшей мере две страны, Польша и Венгрия, намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета. Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.