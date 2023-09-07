За сутки на ремонт вывели сразу три энергоблока ТЭС – "Укрэнерго"

За минувшие сутки, по разным техническим причинам, в аварийный ремонт выведено 3 блока на тепловых электростанциях. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

На других объектах генерации продолжаются плановые ремонты.

В "Укрэнерго" уточнили, что в среду, 6 сентября, вечерний максимум потребления электроэнергии сохранялся на уровне показателя вторника, 5 сентября.

В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при условии безопасной ситуации и с разрешения военных.

В "Укрэнерго" уточнили, что импорт электроэнергии в Украину сегодня отсутствует. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 6269 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт.