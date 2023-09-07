НАБУ подозревает Коломойского в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка

Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы, сообщает Экономическая правда.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Далее часть суммы более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины" , – отметили в НАБУ.

Кроме бывшего владельца банка по делу подозреваются:

бывший председатель правления ПриватБанка;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);

заместитель председателя правления ПриватБанка – директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с Приватбанком компании-нерезидента, задержан.

Инфографика: НАБУ

В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019 дело перешло к детективам НАБУ.

В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.