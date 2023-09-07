Пашинян заявил о накоплении войск Азербайджана и угрозе эскалации

Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Радио Азатутюн.

По его словам, за последнюю неделю военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась. Он также сказал, что "политика посягательств на суверенную территорию Армении продолжается".

Армянский премьер напомнил о приграничной стычке 1 сентября, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих, распространении новостей о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и блокировании Лачинского коридора, достигшем своего апогея гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Пашинян подчеркнул, что этими действиями Азербайджан демонстрирует свое намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении.

"Чтобы оправдать подобную провокацию, в обращение вводятся ложные и несоответствующие действительности тезисы" , - сказал Пашинян, не уточнив, о каких тезисах идет речь.

Однако он заявил, что ситуация такова, что международное сообщество, государства-члены Совета Безопасности ООН должны принять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в регионе.

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