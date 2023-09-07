В РФ заблокировали почти миллион сайтов за полгода – "Коммерсант"

Роскомнадзор в РФ за полгода заблокировал почти миллион сайтов, пишет российское издание "Коммерсант". За первую половину 2023 года по требованиям ведомства заблокировано или удалено более 885 000 сайтов, содержащих "запрещенную законодательством информацию", сообщает Лига.net.

Это на 85% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Количество отдельных материалов, заблокированных или удаленных Роскомнадзором, возросло до 1,1 млн. Это на 10% больше, чем за весь 2022 год.

В июне Роскомнадзор отчитывался, что с 24 февраля 2022 года заблокировано 206 000 сайтов с "фейками" о вторжении РФ в Украину и "дискредитацией" армии РФ.